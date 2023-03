FA CUP : Ilimane Ndiaye marque un but sublime et élimine Tottenham de Pape Matar Sarr !

Les spurs de Tottenham ont été éliminés de la FA Cup par Sheffield United qui s’est imposé sur le fil (1-0) grâce à son petit génie sénégalais, Ilimane Ndiaye (22 ans). Le choc des Lions entre Pape Matar Sarr titulaire chez les Spurs et Ilimane Ndiaye qui a débuté sur le banc.

La star boy a créé l’exploit en inscrivant un but exceptionnel six minutes après son entrée en jeu en fin de partie. Lancé sur la pelouse à la 73ème minute, Ilimane a slalomé dans la défense adverse avant de décocher une frappe croisée chirurgicale, du côté fermé de Forster. Grâce à ce but, Sheffield qui est actuellement en championship, élimine Tottenham et file en quarts de finale de la FA CUP.