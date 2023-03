Expulsion de Juan Branco du territoire sénégalais : Les explications du ministère de l’intérieur

Dans un communiqué lu à Dakaractu, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a tenu à apporter des précisions à l'attention de l'opinion publique, sur la non admission sur le territoire national de l’avocat Juan Paulo Lopez BRANCO, qui a voulu se constituer pour la défense de Ousmane Sonko ce jeudi.



En effet, le ministre rappelle que l’avocat franco-espagnol avait publié, avant son arrivée à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, un post sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter en date du 28 mars 2023) où il traitait le président Macky Sall de Tyran . Pire, Me Branco faisait également un appel à l'insurrection dans notre pays.



« L'audience du 30 mars engage le devenir du Sénégal, sa transformation en désert démocratique et l'avènement ou non du tyran Macky Sall. Quatorze martyrs regarderont par-delà les épaules des juges, vers ceux qui les ordonneront » tels sont les propos de l’avocat sur tweeter.



Devant ce comportement jugé par le ministre de l’intérieur inacceptable de la part d'un citoyen étranger, il lui a été refusé l'entrée dans le territoire national.



Cependant, le Ministre tient à rappeler l'attachement de l'État du Sénégal aux valeurs d'hospitalité et de Teranga qui ont toujours caractérisées le Sénégal à condition qu'elles soient sous-tendues par le respect dû à nos institutions et nos valeurs démocratiques.