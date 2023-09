Explosion mortelle d’une bonbonne de gaz à Dieuppeul-Derklé: Le chef de l’Etat présente ses condoléances à la famille endeuillée…

Le président de la République Macky Sall s’est exprimé sur l’explosion d’une bonbonne de gaz à Dieuppeul Derklé qui a malheureusement ôté la vie à cinq personnes et fait plusieurs blessés.



« J’exprime ma compassion suite à l’explosion d’une bonbonne de gaz butane à Dieuppeul-Derklé. Je présente mes condoléances émues aux familles des 5 personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés » a tweeté le Président Macky Sall présentement à New York pour les besoins de la 78e session de l’assemblée générale des nations unies.