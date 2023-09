Explosion de gaz à Derklé: L’analyse sans complaisance de Pape Djibril Fall

Invité de l’émission « Face à Dakar » le député non-inscrit Pape Djibril Fall n’a pas été aussi tendre envers les autorités, en ce qui concerne l'explosion de la bonbonne de gaz à Derklé. « La protection civile est faillible dans notre pays. C’est une des causes de ces incendies notés ces derniers jours. Il n’y a pas de centre de grands brûlés au Sénégal. La direction de la protection civile manque de toutes les ressources pour fonctionner. C’est une exigence pour le Sénégal d’avoir un centre de référence » a lancé le président du mouvement des Serviteurs.



Ce qui l’intrigue et qu'il ne comprend pas, c’est le mutisme du ministre de la Santé face aux grands brûlés et du Procureur. » « Cette situation devait interpeller toutes les autorités. Malheureusement, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Le procureur devrait faire une sortie pour annoncer une enquête sur la question » fait-il savoir.