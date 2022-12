Exploitation du pétrole et du gaz : « une partie du monde s’organise pour qu’on ne puisse pas exploiter cela… » (Alioune Ndoye)

La question de l’exploitation du pétrole et du gaz est venue lors du vote du budget du ministre de l’environnement, du développement durable et de la transition écologique. Il a cependant tenu à faire savoir que : « une partie du monde s’organise pour que cette exploitation n’ait pas lieu ». Le ministre faisant référence à la volonté des pays riches d’arrêter le financement de l’exploitation des ressources fossiles. « Nous sommes dans ces trajectoires pour protéger la planète et la maintenir à un réchauffement maximum de 1.5 degré. Mais cette trajectoire doit être juste, elle ne peut pas être d’une manière non différenciée », a-t-il plaidé. Il a ainsi appelé à l'union nationale face à ce qui pourrait plomber nos efforts pour aller vers le développement.