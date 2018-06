Exploitation des autoroutes : Macky Sall veut mettre fin à la bamboula des privés

Ce lundi, au cours de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres, le président de la République a mis l’accent sur la renégociation de la concession de l’Autoroute à péage Patte d’Oie-AIBD. A cet égard, le chef de l’Etat demande au Gouvernement d'accélérer la finalisation, avant fin juin 2018, du processus de renégociation des tarifs de péage.

Ainsi, Macky Sall a rappelé au Gouvernement la nécessité de mettre en place un dispositif cohérent et performant de régulation et de suivi - évaluation de l'exploitation des autoroutes à péage avec l'ouverture prochaine des autoroutes ILA TOUBA ; AIBD - THIES et AIBD- SINDIA- MBOUR.