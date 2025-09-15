Exploit sénégalais à Tokyo : Louis-François Mendy en demi-finale du 110 m haies

Le hurdler sénégalais Louis-François Mendy a brillamment validé son billet pour les demi-finales du 110 m haies aux Championnats du monde de Tokyo. Auteur d’un chrono solide de 13’’33 lors de la deuxième série, il a pris la quatrième place, synonyme de qualification. Une performance remarquable qui confirme la montée en puissance du champion d’Afrique, déterminé à marquer l’histoire et à porter haut les couleurs du Sénégal sur la scène mondiale.
Autres articles
-
Tokyo 2025 : Sept (7) athlètes du Centre Africain de l'Athlétisme prêts à briller aux Championnats du Monde d'Athlétisme
-
SAUDI PRO LEAGUE- Sadio Mané buteur face à Al Kholood, Al-Nassr s’impose 2-0
-
Linguère : Idrissa Samb soulage les populations avec un important geste social
-
L1 : L'OM se rassure en battant Lorient 4-0 avec un but de Benjamin Pavard
-
Champion d’Afrique avec le Sénégal, Cheikhou Kouyaté relance sa carrière en Turquie et rejoint Amedspor en compagnie de Mbaye Diagne