Exploit sénégalais à Tokyo : Louis-François Mendy en demi-finale du 110 m haies

Le hurdler sénégalais Louis-François Mendy a brillamment validé son billet pour les demi-finales du 110 m haies aux Championnats du monde de Tokyo. Auteur d’un chrono solide de 13’’33 lors de la deuxième série, il a pris la quatrième place, synonyme de qualification. Une performance remarquable qui confirme la montée en puissance du champion d’Afrique, déterminé à marquer l’histoire et à porter haut les couleurs du Sénégal sur la scène mondiale.