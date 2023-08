Expiration du délai des 48h : La junte annonce la fin de l'immunité et des privilèges attachés à l’ambassadeur de la France à Niamey

La tension diplomatique entre Niamey et Paris ne faiblit pas. Jeudi dernier, la junte au pouvoir au Niger avait ordonné l'expulsion de l'ambassadeur de la France, Sylvain Itté. Dans une note adressée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et datée du mardi 29 août, la junte qui a pris le pouvoir lors d'un putsch le 26 juillet, indique avoir informé le Quai d'Orsay que la question de l'agrément de l'ambassadeur de France était irrévocable et que les services de polices sont instruits afin de procéder à son expulsion.



Ainsi, au terme du délai de 48 heures expiré à compter du 28 août 2023, l'intéressé ne jouit plus des privilèges et immunité rattachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l'ambassade. Les cartes diplomatiques et les visas de l'intéressé et des membres de sa famille sont annulés», écrit également la junte militaire qui estime qu’après le délai des 48h donné, l’ambassadeur perd tout privilège lié à son statut au Niger.





Pour rappel, ce lundi, Emmanuel Macron avait affirmé, lors de son discours à l'occasion de la Conférence des ambassadrices et des ambassadeurs à Paris, que l'ambassadeur de France au Niger resterait dans le pays malgré les pressions.