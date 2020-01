Exclusion de Moustapha Diakhaté : « Le conseil qui l’a exclu est bien légal! Il était devenu un danger pour le Parti… » (Djibril Bèye, Convergence des cadres républicains)

« Le compagnonnage entre l’Apr et Moustapha Diakhaté, doit être rangé aux oubliettes. » C’est du moins l’avis de plusieurs membres de la mouvance présidentielle et particulièrement de l’Alliance pour la République. Après s’être désolé des sorties intempestives de l’ancien président du groupe parlementaire de la 12e législature, les cadres du Parti ont salué la décision de la commission de discipline, excluant leur ex camarade pour comportement séditieux et non conforme aux règles établies.



Ils ont tenu aussi, en guise de précision, à faire savoir que contrairement à cette affirmation de Moustapha Diakhaté, « la commission de discipline qui l’a exclu du parti est bien légale. » Ainsi, selon Djibril Bèye, « Moustapha Diakhaté est sorti du parti depuis longtemps. Il est même devenu ‘un opposant’ car, décriant toute action du président de la République. »



Il qualifiera même l’ancien parlementaire de « populiste », avant de décréter que la page Moustapha Diakhaté dans l’Apr est tournée, révolue...