(Exclusif) NDIGËL DONNÉ AUX BAAY-FALL / Serigne Mountakha effectue une descente sur les lieux et relance les travaux sur l'ancien site du stade de Mbacké.

Le khalife des Mourides a personnellement effectué une descente sur l'ancien site du stade de Mbacké. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou etait venu s'enquérir du niveau d'avancement des travaux liés à la construction d'un complexe Islamique et d'une mosquée confiés depuis janvier 2020 aux Baay-Fall et surtout donné un nouveau ndigël pour le redémarrage des chantiers. Ce, quelques mois après avoir ordonné leur suspension pour raisons liées au mois de Ramadan.



Accompagné de Serigne Moussa Nawél Mbacké, de son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le Khalif Général des Mourides a décerné, par l'entremise de Serigne Falilou Fall, un satisfecit à Serigne Cheikh Dieumb Fall et à la famille et disciples de Mame Cheikh Ibrahima Fall pour la leur engagement sans faille à servir Serigne Touba.



Parlant au nom du Patriarche de Darou Miname, Serigne Bassirou Mbacké reviendra sur la valeur spirituelle du ndigël et sur l'importance qu'il y a chez le disciple de s'en acquitter.