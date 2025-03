Examens de fin de cycle élémentaire et du BFEM : Le Premier ministre appelle à résoudre la problématique des candidats sans pièces d’état civil au plus tard le 30 avril 2025

Lors de la réunion interministérielle sur l’état civil, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de résoudre rapidement la problématique des élèves en classes d’examen dépourvus de pièces d’état civil.



« J’engage les ministres chargés de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle, en collaboration avec les ministres chargés des Collectivités territoriales, de la Justice et de l’Intérieur, à prendre sans délai les dispositions appropriées pour résoudre la problématique des élèves candidats aux examens de fin de cycle élémentaire, du BFEM et du baccalauréat sans pièces d’état civil. Cette résolution doit être ponctuelle, au plus tard le 30 avril 2025, pour les examens de l’année scolaire en cours, et structurelle, au plus tard le 31 décembre 2025, pour la cohorte d’élèves concernés par cette problématique », a déclaré le chef du gouvernement.