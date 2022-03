Evènementiel : Le sport et la culture font bon ménage, selon Baba Maal.

Lors de l’inauguration du Stade du Sénégal et la cérémonie d’ouverture de la Basketball Africa League (BAL), les organisateurs ont eu l'idée d'associer le sport et la culture. Un choix très apprécié par le chanteur Baba Maal. C’est très proche de l’esprit de lutte sénégalais et cela change de ce qui peut se passer sur certains terrains de football, selon l’auteur-compositeur...