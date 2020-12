Étudiants Thiessois : La coordination nationale remercie son bienfaiteur Abdoulaye Dièye

La jeunesse du mouvement "Siggi Jotna" s'est rendue à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) pour procéder à une remise d'un important don de matériel informatique, des masques et tickets de restauration à la coordination des étudiants thiessois à Dakar. Un geste hautement symbolique aux yeux de ses étudiants qui, en plus de cela, ont également reçu du leader de "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye une subvention de deux millions FCFA. À cela s'ajoutent les bourses qu'il a octroyées à des étudiants thiessois désireux de poursuivre leurs études. Un sacerdoce qui fonde l'esprit de sociabilité de "Siggi Jotna". Et selon, le coordinateur de la jeunesse de "Siggi Jotna", Massaër Gaye leur leader est plus que jamais prêt à appuyer les jeunes étudiants thiessois à tout prix. L'occasion a été saisie par le président national des étudiants thiessois, Bassirou Seck pour remercier Abdoulaye Dièye pour son appui constant à l'égard de ses camarades.