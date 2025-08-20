États-Unis : Le procureur adjoint de la CPI, Mame Mandiaye Niang, sanctionné par Washington

Le Département d’État américain a annoncé, ce mercredi 20 août 2025, de nouvelles sanctions contre plusieurs responsables liés à la Cour pénale internationale (CPI), accusée de menacer les intérêts des États-Unis et d’Israël. Parmi les personnes visées figure Mame Mandiaye Niang, magistrat sénégalais, procureur adjoint de la CPI.



Selon le communiqué signé par le secrétaire d’État Marco Rubio, ces sanctions s’inscrivent dans le cadre de l’Executive Order 14203, adopté sous l’administration Trump, qui cible toute personne étrangère participant aux efforts de la CPI visant à enquêter, arrêter ou poursuivre des ressortissants américains ou israéliens sans le consentement de leurs États.



Les Etats-Unis (USA) reproche à la CPI sa « politisation », son « abus de pouvoir » et son « mépris de la souveraineté nationale ». Le communiqué qualifie l’institution judiciaire internationale de « menace pour la sécurité nationale » et d’« instrument de guerre judiciaire » contre les États-Unis et leur allié Israël.



En plaçant Mame Mandiaye Niang sur cette liste noire, aux côtés de la Canadienne Kimberly Prost, du Français Nicolas Guillou et de la Fidjienne Nazhat Shameem Khan, les autorités américaines entendent accentuer la pression sur la CPI et dissuader ses enquêtes.



Cette décision intervient alors que la Cour pénale internationale fait face à des tensions croissantes avec Washington, qui rejette toute compétence de l’institution sur ses ressortissants.

