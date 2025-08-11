État de santé précaire de Farba Ngom: La commune de Orefonde plaide la libération du fils du Bossea

En marge de son conseil municipal ce samedi, le conseil municipal de la commune de Orefonde a réaffirmé son soutien total à l'Honorable député Farba dans cette épreuve qu'il traverse.



Le conseil denonce avec la dernière énergie « une prise d'otage politique par l'arbitraire de la volonté du Premier Ministre Ousmane Sonko qui voulait coûte que coûte le faire arrêter et l'avait promis publiquement à Agnam durant la campagne des législatives. »



Le conseil municipal évoque « un acharnement du Pool Judiciaire Financier (PJF) qui s'obstine à refuser au député Farba Ngom gravement malade une liberté provisoire malgré le rapport médical favorable du médecin dûment mandaté à cet effet. »



La commune de Orefonde alerte l'opinion publique nationale et internationale sur les risques qui peuvent découler de « cette position incompréhensible du PJF c’est à dire, le maintenir en détention alors même que le rapport médical dit que son état de santé est incompatible avec le milieu carcéral. » Le conseil demande à la justice de faire ce qui doit l'être afin d'éviter que le pire se produise.