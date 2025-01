Et si Fallou était victime ?

En 2020, Fallou Fall, un jeune homme orphelin de mère, a été arrêté, jugé, et condamné à 15 ans de prison pour une affaire de viol présumé sur sa demi-sœur. Cette sentence, lourde de conséquences, a suscité l’indignation dans son entourage, ses voisins et proches clamant son innocence. Pourtant, derrière cette affaire se cachent des zones d’ombre et des questions non élucidées.



Les origines de l’accusation



L’accusation repose sur des témoignages et un certificat médical présenté par Fatma Dieng, la belle-mère de Fallou et coépouse de sa défunte mère. Mais qui a délivré ce certificat médical ? Une contre-expertise a-t-elle été réalisée pour confirmer les faits ? Rien ne semble préciser si des analyses indépendantes ont été menées pour établir la vérité.



Les voisins, souvent témoins du quotidien de Fallou et de sa famille, décrivent une relation tendue entre les enfants du vieux père et Fatma Dieng, accusée de nourrir une rancune persistante contre ses beaux-enfants. Une haine qui aurait poussé les frères de Fallou à fuir le domicile familial pour se réfugier chez des voisins. Dans ce climat familial conflictuel, peut-on écarter la possibilité d’un règlement de comptes déguisé en accusation pénale ?



Une justice à interroger



Le viol est un crime grave qui doit être fermement puni. Cependant, sa criminalisation récente a ouvert la porte à des abus, où des accusations pourraient parfois servir d’armes dans des conflits personnels. Cette affaire soulève la question de la prudence judiciaire : la présomption d’innocence a-t-elle été respectée ? Les preuves ont-elles été examinées avec rigueur ? L’appel judiciaire en cours offrira peut-être une réponse, mais il est légitime de se demander : si Fallou est innocent, que lui réserve la société après un tel lynchage médiatique et judiciaire ?



La responsabilité familiale



Dans cette tragédie, le rôle du père de Fallou est également à interroger. Pourquoi n’a-t-il pas assuré une protection et un cadre familial serein à ses enfants ? Était-il conscient des tensions entre Fatma Dieng et sa progéniture ? Par ailleurs, la fuite de Fatma Dieng face à la colère des voisins et au poids de la justice populaire ne fait que renforcer les soupçons sur ses motivations réelles.



Un appel à une justice mûrie



Cette affaire ne peut se réduire à un simple dossier judiciaire. Elle interpelle la société dans son ensemble sur la manière de traiter des accusations graves comme le viol, sans tomber dans la précipitation ni les biais personnels. La justice doit être intransigeante envers les coupables, mais également protéger les innocents d’accusations infondées.



Le cas de Fallou Fall nous invite à une réflexion profonde : et s’il était une victime, non pas d’un crime, mais d’une injustice ?



Abdourahmane Diallo

Enseignant - Chercheur

Président de la Nouvelle Orientation Unitaire de la Médina ( NOUM)