Est de la RDC: l'Union africaine se félicite de l'"engagement pour le dialogue" de Tshisekedi et Kagame à Doha

L'Union africaine s'est félicitée mercredi de l'"engagement pour le dialogue" des présidents congolais et rwandais Félix Tshisekedi et Paul Kagame, qui se sont rencontrés dans le plus grand secret mardi à Doha pour tenter de mettre fin au conflit dans l'est de la RDC.



L'UA, dans un communiqué, a exhorté "toutes les parties prenantes à maintenir l'élan généré à Doha", où les deux chefs d'Etat ont selon le ministère qatari des Affaires étrangères réaffirmé leur engagement "en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel", mais dont les contours restent flous.