Espagne : Abdoulaye Diouf Sarr liste les ‘’défis essentiels du financement pour la lutte contre la pneumonie’’

La pneumonie constitue la première cause de décès chez les enfants d’âge compris entre 1 et 5 ans au Sénégal. Et c’est conscient des ravages que cette maladie fait sur ces cibles vulnérables, que des autorités en charge de la santé, venues du monde entier, se sont réunies en Espagne. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, est du nombre de ces autorités qui, depuis hier, participent au Forum mondial sur la pneumonie chez l'enfant à Barcelone, sur initiative de partenaires techniques et financiers dont l'Unicef.



C’est à ce titre qu’il a animé, ce jeudi 30 janvier 2020, un panel sur le financement des interventions de lutte contre la pneumonie et leur pérennisation. Une occasion que le ministre a mis à profit pour revenir sur quelques défis essentiels du financement. Il s’agit de ‘’la mise en œuvre optimale de la couverture sanitaire universelle ; l’augmentation du budget de l’État consacré à la santé afin d’atteindre les 15% de la déclaration d’Abuja ; l’efficacité de l’aide au développement avec l’alignement aux priorités nationales; la redevabilité dans le cadre de la gestion axée sur les résultats ; l’exploitation des mécanismes de financement innovant, notamment à travers la responsabilité sociétale d’entreprise (Rse)’’.



Il est attendu de cette conférence, l'adoption d'une déclaration ministérielle engageant les pays et les partenaires à mieux adresser la problématique de la pneumonie dans un contexte de renforcement du système de santé avec un accent particulier sur la multi-sectorialité.