Escroquerie et Abus de confiance : Sadibou Sow s’empare des 138 millions pour se construire une villa à Almadies II

Le Directeur administratif et financer d'une société ayant son siège social à Pikine et s'activant dans la vente de produits et de matériels vétérinaires, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic). Sadibou Sow a été arrêté pour escroquerie, abus de conflance, faux et usage de faux portant sur la somme de 138,5 millions de Fcfa.







En effet, dans sa parution de ce vendredi, Libération informe que la société Sopradel Sarl reçoit à la fin de chaque mois des facturations de la Sonatel. Ainsi, il a été constaté dans un premier temps qu'une commande avait été faite pour le compte de la société alors qu'aucune expression de besoin en téléphone n'avait pas été émise. Interpellé par la direction générale, le Daf, Sadibou Sow a avoué les faits en précisant avoir «pris » deux téléphones de marque pour 769.999 Fcfa et 1,08 million.







Ayant des doutes, la direction générale a ordonné un contrôle plus approfondi. Il a été ainsi établi que Sadibou Sow a fait des majorations sur les salaires du personnel pendant une période de 3 mois avant d'encaisser indûment le surplus. En outre, étant le gestionnaire du compte des paiements digitaux de la société ouvert à Wave, Sadibou Sow s'est livré à des retraits et transferts frauduleux vers son compte personnel. Au total, le préjudice a été estimé à 138.518.016 Fcfa.







Lors de son interrogatoire, Sadibou Sow a reconnu les faits. Le mis en cause a indiqué avoir utilisé les fonds détournés pour se construire une villa à Almadies II.