Escroquerie au pèlerinage : Depuis la prison, le directeur de "Conciergerie voyage" encaissait l'argent des pèlerins pour Fez (plus de 44 millions)

Le jugement sera rendu le 17 mai prochain.

En effet, ils résultent des débats d'audience que 55 Sénégalais, qui devaient se rendre à Fez pour la nuit du « Laylatoul Khadr », ont été escroqués par le directeur général de l’agence « Conciergerie voyage », O Diallo. Ce dernier agissait depuis la prison de Rebeuss où il est écroué pour des faits similaires. À cet effet, les 55 parties civiles représentées par M. W. Diop, ont déposé une plainte contre les mis en cause pour escroquerie et abus de confiance portant sur un préjudice de 44,6 millions de francs Cfa. Les plaignants, à travers leur représentant, ont indiqué avoir versé chacun entre 500 et 800.000 de francs Cfa pour l’organisation d’un voyage à Fez (Maroc) à l’occasion de la nuit du « Laylatoul Khadr ». Le séjour était programmé du 12 au 20 avril dernier. Les fonds ont été entièrement libérés via des remises faites aux prévenus P. M.Thiam et A. Kane qui assurait l’intérim d’O. Diallo.Lors de son audition, P. M. Thiam a confié qu’Opa Diallo était en détention à la prison de Rebeuss, pour avoir escroqué des pèlerins qui devaient se rendre à la Mecque, mais il avait trouvé le moyen de leur transmettre, par téléphone, des instructions pour la continuation de l’activité de la société. A. Kane a fourni les mêmes explications aux enquêteurs.Extrait de prison et entendu, Opa Diallo a reconnu les faits en cause. Mieux, il a proposé de faire voyager les victimes lors de la prochaine ziarra avec un dédommagement individuel de 100.000 de nos francs ou un remboursement intégral à la fin de l’année 2023. Des propositions rejetées par les victimes.Jugé ce mercredi 10 mai 2023 devant la barre du tribunal des flagrants délit de Dakar, les prévenus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Mais ils contestent avoir reçu l'argent directement des pèlerins.Lors de son réquisitoire, le maître des poursuites a souligné qu'O. Diallo a été arrêté pour les mêmes faits, en 2022. "Il a été extrait de prison et il organise un voyage alors qu’il est dans les liens de la détention. Thiam et Kane ont reconnu avoir reçu la somme des pèlerins seulement, ils ont utilisé l’argent pour payer une dette antérieure, au moment de recevoir l’argent, ils savaient que le pèlerinage n’aurait pas lieu", a chargé le procureur qui précise que le préjudice moral est irréparable. Le prévenu a eu moult procédures pour les mêmes faits, Mecque ou Fez. Dans ces circonstances, le parquet a demandé l’interdiction définitive d'exercer l'agence conciergerie voyage et requis 6 mois de prison ferme contre les deux comptables Kane et Thiam et 2 ans ferme contre O. Diallo.