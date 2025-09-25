Escroquerie à Touba : Djily Fall écope d'un an ferme et 36 millions Cfa de dommages et intérêts

Le procureur Farba Niowi Ngom avait requis six mois de prison ferme pour le chef d'escroquerie, mais le tribunal des flagrants délits de Diourbel, rendant son verdict ce jeudi 25 septembre 2025, a condamné le commerçant Djily Fall à un an de prison ferme, après l'avoir déclaré coupable.



Marié à deux épouses et père de trois gamins, ce commerçant a réussi à gruger de plusieurs dizaines de millions toutes ses victimes avec le même modus operandi qui consistait à leurs promettre de leur payer dès la livraison de leurs marchandises à Touba, mais à chaque fois il leur remettait des chèques sans provisions.



En effet, Djily Fall a usé de ces manœuvres frauduleuses pour escroquerie Rokhaya Sène, Fallou Diagne, Cheikh Issa Sylla et Mamadou Lamine Ba.



Ça a commencé avec le démarcheur Rokhaya Sène et Fallou Diagne qui lui ont livré 40 tonnes de Niébé pour 36 millions Cfa. Ensuite, c'était au tour d'un autre démarcheur en l'occurrence Cheikh Issa Sylla qui lui a livré depuis Tambacounda 45 tonnes de blé pour 7,7 millions Cfa. Idem pour le ressortissant Guinéen Mamadou Lamine Ba qui a convoyé 45 tonnes de blé pour Djily Fall pour une valeur marchande de 8,4 millions Cfa.



"C'est la remise de chèque qui a déterminé le fait qu'elle laisse làmarchandise à Djily Fall. Or, il n'a jamais été question de dette. La vérité est que Djily Fall a usé de manœuvres frauduleuses tout le temps. C'est le même procédé qu'il a utilisé pour toutes ses victimes. Allouez à ma cliente Rokhaya Sène 25 millions parce qu'elle a déjà reçu une avance de 17, 335 millions Cfa", avait plaidé Me Serigne Diongue pour Rokhaya Sène.



Quant à Me Mamadou Gueye Mbow, commis pour défendre les intérêts de Fallou Diagne, il s'est élevé contre "la mauvaise foi de Djily Fall dont le modus operandi a été le même pour escroquerie toutes ses victimes. Il existe des manœuvres frauduleuses ayant déterminé les remises. Vous allouerez à mon client Fallou Diagne la somme de 25 millions Cfa pour toutes causes et préjudices confondus après constatation qu'il nous doit encore 17 millions ".



Pour sa part, le célèbre avocat Me El Hadj Diouf, conseil de Mamadou Lamine Ba a sollicité 15 millions de dommages et intérêts. "Ce Djily Fall est un méchant assassin. Qui plus est, il a un sérieux problème avec la vérité. Lui qui se dit analphabète pense faire passer ses mensonges devant de hauts intellectuels de la trempe des dignes magistrats", plaide-t-il.



Et d'ajouter "les manœuvres frauduleuses qui ont entraîné les remises existent bel et bien. Mon client a perdu son emploi après avoir été chassé par sa patronne en Guinée. Allouez à Mamadou Lamine Ba 15 millions pour toutes causes et préjudice confondus".



Les longues plaidoiries de Maîtres Assane Dioma Ndiaye et son jeune collègue Cheikh Ngom n'ont servi à rien puisque le juge est même allé au-delà de la peine de six mois requise par le parquet en condamnant Djily Fall à une année d'emprisonnement ferme.