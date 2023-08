Escroquerie-Réseaux sociaux : Un pêcheur vole un bulletin médical et se fait passer pour un malade du cancer...

Hier, devant la Présidente du Tribunal de grande instance de Mbour, le faux cancéreux reconnait d'emblée tous les faits qui lui sont reprochés. Il s'empresse de faire des révélations fracassantes. Le pêcheur avoue avoir volé le cachet au moment où il était interné dans cet hôpital. Loquace dans ses réponses, il tente de convaincre le juge, tout en se confondant en excuses, sollicitant la clémence de la Justice. Ce qui n'a pas empêché la Présidente du Tribunal de le recadrer avec fermeté. C'est, crache-t-elle, ces genres de comportements malsains de personnes malintentionnées qui font que les bonnes volontés ne croient plus aux histoires des nécessiteux. Au terme des débats d'audience, Ndiogou Samb, le faux cancéreux, a été condamné à deux (02) mois assortis du sursis.

Ndiogou Samb se nomme-t-il. Le pêcheur « Escroc » avait presque réussi son coup, en se faisant passer pour un cancéreux du colon, du rectum et de l'estomac. En effet, il n'a pas hésité à publier son bulletin sanitaire sur les réseaux sociaux afin de percevoir une aide de trois cent cinquante mille (350 000) FCfa, prix de ses supposés frais d'analyses, informe le journal l’observateur de ce mardi.Toutefois, pour réussir son coup, il a volé le bulletin cacheté et signé par le médecin-chef du service des Urgences de l'hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour. Son procès s'est tenu à l'audience du Tribunal de grande instance (Tgi) de Mbour.Les habitants du populeux quartier « Grand Mbour» n'ont pas voulu se faire raconter le sort réservé à leur voisin Ndiogou Samb. Poursuivi pour usage de faux sur un document administratif et escroquerie, le pêcheur a frauduleusement volé un bulletin cacheté du médecin-chef du service des Urgences de l'hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro, avant de se faire passer pour un cancéreux du colorectal (cancer du côlon et du rectum) et de l'estomac. Il a ensuite lancé une cagnotte sur les réseaux sociaux avec la signature et le cachet du docteur (Dr) Khoudouss Mama des Urgences dudit hôpital. Il disait avoir besoin de trois cent cinquante mille (350 000) FCfa. Un montant qui, selon le faux cancéreux, lui est demandé par le médecin traitant pour prendre en charge les frais de ses analyses.Ainsi, le 21 août 2023, Ndiogou Samb met en «statut» le bulletin, précisant souffrir des cancers du colorectal et de l'estomac.Faisant appel aux bonnes volontés pour compléter les cent cinquante mille (150000) mille déjà collectés, il disait être issu d'une famille très démunie. De bouche à oreilles, la nouvelle, telle une trainée de poudre, arrive rapidement au personnel de santé du service des Urgences de Mbour. Précisément auprès du docteur Khoudouss Mama qui l'appelle. La blouse blanche se dit ébahi, car Ndiogou Samb n'a jamais été atteint d'un quelconque cancer, lui demande de se présenter au district sanitaire. Une fois sur place, il est aussitôt livré aux limiers du commissariat central de la ville.