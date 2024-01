Erratum: Un Khadim Diop peut en cacher un autre!

Dakaractu a illustré un de ses articles sur le candidat recalé Khadim Diop par la photo de Khadim Diop, ancien ministre sous le régime de Me Abdoulaye Wade. Sur la toile, ce sont les photos de l'’ancien ministre de l'Intégration africaine, du Népad et de la Promotion de la bonne gouvernance sous le régime de Me Wade qui sont visibles. Apparemment, aucune photo du candidat recalé, Khadim Diop n'est disponible sur les moteurs de recherche.

Dakaractu présente ses plates excuses à Khadim Diop, ancien ministre.