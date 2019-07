Équipe nationale : Le DTN Mayacine Mar livre les secrets de la performance collective (ENTRETIEN)

Le Directeur technique national, Mayacine Mar, s’est confié à Dakaractu, lundi, sur les secrets de la performance collective de l’équipe nationale. Souriant, détendu et ravi de pouvoir converser sur son rôle de DTN et de personne morale de l’équipe du Sénégal, sans oublier le parcours des Lions et l’adversaire du Sénégal en finale de la CAN 2019 : l’Algérie. La progression des joueurs, le travail du sélectionneur Aliou Cissé, le soutien sans faille de l'Etat et de la fédération... autant de leviers qu'a su utiliser le DTN pour mener l'équipe nationale du Sénégal en finale de la CAN 2019.