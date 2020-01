Épidémie de Coronavirus en Asie : Les assurances du président de l’Association des Étudiants Sénégalais en Chine.

Les Sénégalais qui ont des proches en Chine n’ont pas, aujourd’hui, de raison de se faire de soucis majeurs. Nos concitoyens qui vivent dans ce pays où la propagation du Coronavirus est constatée, sont encore à l’abri de cette épidémie, a appris Dakaractu, ce mercredi 22 janvier 2020. Et l’assurance est donnée par Bécaye Cissokho Ndiaye, le président de l’Association des Étudiants Sénégalais en Chine. Ce dernier, joint par téléphone par la rédaction a tenté de rassurer nos compatriotes.



‘’Ça va pour le moment. Il y a des messages de sensibilisation et des recommandations, (véhiculés) par rapport, aux précautions à prendre comme le port de masque, le lavage des mains etc. Nous les suivons. Jusqu’à présent aucun étranger n’a contracté le virus ici. Il n’y a pas de panique’’, a dit M. Ndiaye. Celui-ci dit être en contact permanent avec l’ambassadeur Sénégalais en Chine. ‘’Oui, nous échangeons souvent avec l’ambassade. Et cela, pas plus tard qu’hier’’.



Par rapport à la maladie, la sensibilisation est de rigueur, a dit le président de l’Association des Étudiants Sénégalais en Chine. Pays où, selon lui, vit ‘’une forte communauté, dont une majorité d’expatriés. Un recensement est en train d’être fait. Mais, on est une cinquantaine à Beijing’’, a indiqué notre interlocuteur qui rassure. ‘’Il faut savoir que le virus n’est pas tellement mortel. Cependant, les gens prennent leurs précautions. Et ici, tout le monde porte un masque par exemple’’.



Il faut également rappeler que ‘’le gouvernement Chinois a mis en place des dispositions pour la sécurité de tout le monde. Il s’agit de méthodes de prévention recommandées aux populations depuis l’annonce du virus, a appris Dakaractu, d’un de nos compatriotes établis en Chine.