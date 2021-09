Environnement/World Cleaning Day : "ARR Lac Rose" plante des centaines d’arbres autour du lac pour le protéger de l’urbanisme anarchique.

La journée mondiale du nettoyage a été marquée par une journée d’investissement humain suivie de reboisement aux abords du Lac Rose. Ainsi, une centaine de pieds d’arbre ont été plantés pour empêcher l’avancée de l’urbanisme anarchique qui est de plus en plus présente sur les lieux.



Selon Ibrahima Mbaye, le président de l’association Arr Lac Rose, « on a organisé cette journée mondiale qui est célébrée un peu partout chaque 18 septembre. On veut tout faire pour marquer notre empreinte dans les espaces qui sont menacées par l’accaparement de la terre. On a planté des cocotiers, des filaos, des palmiers, c’est juste une première phase. Car il y aura un suivi. On a voulu aussi faire la même chose au niveau des dunes de sable, sur la bande des filaos qui se trouvent non loin de la berge, mais malheureusement le sous-préfet de Sangalkam nous a servi une interdiction. Mais on ne va pas se décourager par cette décision car c’est une initiative noble. Notre objectif est de ceinturer le Lac Rose par la verdure et protéger l’environnement. La nature a horreur du vide, mais nous on fera de notre mieux pour remplir ce vide par des plantes, ce qui va renforcer l’écosystème de ce site touristique… » Une occasion pour cette association qui milite pour la préservation du Lac Rose de lancer un appel aux autorités pour la délimitation de ce site qui est toujours partagé entre deux communes…