Entretien avec Cheikh Hadjibou Soumaré : « Il y a aujourd’hui un grand fossé entre la jeunesse du monde et les gouvernants… »

Dans cet entretien avec Dakaractu, l’ancien Premier ministre sous le régime d’Abdoulaye Wade n’est pas passé par quatre chemins pour "cracher" ses vérités. Cheikh Hadjibou Soumaré ou le technocrate qui décide de participer à l’élection présidentielle de février prochain, nous confie ses réelles motivations. D’abord, il faudra pour le candidat à la candidature, proposer une nouvelle alternative politique aux sénégalais. Dès lors, la jeunesse, qui constitue plus de 70% de la population sénégalaise, occupe une bonne partie de sa politique. Avec le phénomène de l’immigration et le manque criard d’emploi, l’ancien président de la commission de l’Uemoa déclare: «Aujourd’hui, avec tout ce que nous savons comme problèmes géopolitiques, internes et de gouvernance des Etats, nous devons avoir une écoute plus profonde, attentive du désir des jeunes » reconnaît l’ancien Premier ministre les invitant à ne pas désespérer. Un autre aspect important de sa politique, le renforcement du secteur privé. En effet, Cheikh Hadjibou Soumaré estime que ce maillon de l’économie sénégalaise doit être renforcé davantage car, il reste le vecteur de l’emploi.



Entre anecdotes et révélations, le candidat à la candidature revient sur son parcours dans l’appareil de l’Etat, ses relations avec Amadou Ba et son avis sur la gestion de l’Etat par Macky Sall.