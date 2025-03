Entretien : « SENEGINDIA n’est pas un prédateur foncier! » (Souleymane Ndoye, PCA SWAMI AGRI)

Le Groupe SENEGINDIA, une société de droit sénégalais créée en 2008 avait généralement pour activités l'agro-business, la carrière et la promotion immobilière. À la suite d'une restructuration intervenue en février 2021 dont l'objectif est la spécialisation par métier de ses différentes activités, elle s'est recentrée sur celle qui a fait aujourd’hui sa notoriété : l'immobilier. L'agro-business et la carrière ont été cédés à deux filiales notamment Swami Agri et Swami Mines.

Dans cet entretien avec Dakaractu, le président du conseil d’administration de Swami Agri, revient largement sur les activités de SENEGINDIA, ses filiales mais aussi les péripéties qui ont accompagné son implantation au Sénégal.



En tant que développeur à Diamniadio, dans la Zone DGPU, la société est en train de réaliser, sur 58 hectares, un projet de 3.450 logements constitués d'appartements, de villas, de batiments administratifs, entre autres. La première phase est réalisée et livrée sur 40 hectares. La deuxième phase évaluée à 31 milliards FCFA est en attente de réalisation et dépend exclusivement de la mise à disposition des 18 hectares par la DGPU.



Senegindia est en cours de réalisation du projet dénommé «SWAMI RESIDENCE» sis à Yoff-Virage constitué en un immeuble en R+7 qui va comporter 42 appartements et des espaces de services, tous destinés à la location. Ce projet est en phase de finition et sera livré très prochainement sans oublier celui dénommé RESIDENCE CHEIKH LAMINE au Point-E objet du TF N°17.285/GR d'une contenance de 1.527 m² et de la cité dénommée ONYX CITY à Bambilor.



En partenariat avec l’État, dans le cadre de la mise en ceuvre du programme de revalorisation de l'immobilier public, SENEGINDIA s'est engagée à réaliser un projet immobilier futuriste nommé ZENITH portant sur deux tours jumelles de 35 et 29 étages dont le coût global est estimé à 55 000 000 000F CFA.



Un travail dans la totale légalité et la transparence



SENEGINDIA a transféré son activité agricole à la société SWAMI AGRI et dans ce domaine, ce dernier cherche à résoudre plusieurs défis majeurs, notamment l'irrigation, la gestion des sols et la productivité des cultures. Des initiatives telles que la technologies de l'agriculture durable, les partenariats et formation avec le développement des institutions locales pour former les agriculteurs aux nouvelles technologies et aux pratiques agricoles durables.



S'agissant de Mbane, Souleymane Ndoye indique que le groupe est dans une phase préparatoire d'un partenariat tripartite avec le ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage et les agriculteurs de Mbane dans la perspective de promouvoir les coopératives agricoles. L’innovation dans la chaine de valeur est aussi une réalité chez SENEGINDIA.



Avec l’avènement du régime de Diomaye, les sociétés étrangères font souvent l'objet de redressement fiscal et SENEGINDIA a souvent été cité dans la presse. Sur ce point, le PCA de SWAMI AGRI rappelle qu’il est tout à fait normal parce qu'on ne fait pas l'exception dans cette dynamique. « SENEGINDIA est en parfaite légalité dans toutes ses démarches financières et foncières. Depuis notre installation, nous mettons un point d'honneur sur la transparence tout simplement parce que nous ambitionnons de développer nos activités au-delà de nos frontières. Et, pour ce faire, être en phase avec les textes et lois en vigueur est essentiel.

Nous n'avons jamais voulu répondre à ces attaques, mais récemment, nous avons fait l'objet de diffamation dans la presse. Mais nous rappelons que SENEGINDIA n’est pas un prédateur foncier. Nous sommes au service du peuple sénégalais et travaillons dans une totale légalité », martèle-t-il.



Les projections futures de SENEGINDIA



Notre interlocuteur revient sur les objectifs stratégiques de Senegindia pour les prochaines années en rappelant que dans le domaine immobilier, l’objectif est d'étendre les projets en Afrique et d'inscrire le Sénégal comme référence dans le secteur. Cette dynamique est déjà enclenché dans la sous-région notamment en Gambie et au Mali, ajoute-t-il. Dans le domaine agricole, il faudra développer des infrastructures de stockage dans chaque région du Sénégal, notamment des chambres froides et plus tard des centres de transformation. Parallèlement, SENEGINDIA continue d'élargir ses programmes de soutien pour les producteurs locaux, en les aidant à adopter des pratiques agricoles durables, modernes et rentables. Dans le long terme, la société souhaite étendre son réseau de commercialisation, en recherchant de nouveaux marchés, tant nationaux qu'internationaux, pour les produits agricoles en renforçant les partenariats commerciaux pour faciliter l'exportation des produits vers la sous-région dans des pays comme le Mali, la Guinée et la Guinée-Bissau.



Dans le secteur de l'immobilier, le plus grand défi est de maintenir la position de leader de SENEGINDIA sur le marché tout en restant aligné à la demande immobilière qui peut varier en fonction des cycles économiques et affecter la rentabilité. Concernant l'agriculture, il faut trouver des solutions adaptatives au changement climatique mais également garantir l'approvisionnement du marché national durant toute l'année. Ce qui est d’ailleurs, l'objectif clé de SWAMI AGRI.