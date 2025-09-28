[Entretien]- Prise en charge des besoins primaires des sénégalais, urgence des réformes : Boubacar Ly sans détour

Votre émission "Entretien" a reçu ce dimanche, M. Boubacar Ly, le président du mouvement "Les Vrais Patriotes". Ainsi, l'entretien a porté sur la libération des emprises au niveau de la voie publique, la situation économique du pays, le Fonds Monétaire international et les autres institutions financières, etc...
Et pour la prise en charge des besoins immédiats des sénégalais, M. Ly a indiqué que l'État doit mettre l'accent sur les besoins primaires, impulser des réformes dans les secteurs porteurs, entre autres. S'agissant de la libération des emprises, le président du mouvement les "Vrais Patriotes" qui a d'abord salué cette initiative, a ensuite indiqué que l'État devrait aussi penser au secteur informel en formant ses acteurs mais également en les aidant dans le cadre de l'entreprenariat.
M. Ly n'a pas manqué d'insister sur l'investissement pour pouvoir booster notre économie, le manque souvent de compétences dans nos collectivités territoriales afin de capter certaines opportunités etc...
Autres articles
-
Nucléaire: l'Iran dénonce le retour "injustifiable" des sanctions de l'ONU
-
Incident lors du désencombrement à Keur Massar: Les explications du maire Bilal Diatta
-
Le Lions Club International réaffirme et renforce son ancrage humanitaire au Sénégal
-
Féminicides, discriminations, droits bafoués : Jotaay Ji transforme la douleur en résistance collective
-
Nouvelle interception en mer : 282 migrants secourus au large de Dakar par la marine nationale