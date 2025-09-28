[Entretien]- Prise en charge des besoins primaires des sénégalais, urgence des réformes : Boubacar Ly sans détour

Et pour la prise en charge des besoins immédiats des sénégalais, M. Ly a indiqué que l'État doit mettre l'accent sur les besoins primaires, impulser des réformes dans les secteurs porteurs, entre autres. S'agissant de la libération des emprises, le président du mouvement les "Vrais Patriotes" qui a d'abord salué cette initiative, a ensuite indiqué que l'État devrait aussi penser au secteur informel en formant ses acteurs mais également en les aidant dans le cadre de l'entreprenariat.

M. Ly n'a pas manqué d'insister sur l'investissement pour pouvoir booster notre économie, le manque souvent de compétences dans nos collectivités territoriales afin de capter certaines opportunités etc...