Entre Démission et Dialogue : Moussa Diakhaté fustige la gestion du Sénégal et lance un ultimatum au Président

Moussa Diakhaté, l’honorable député, a exprimé ses préoccupations ce jeudi 6 février à Dakar Plateau lors d’une rencontre qui a secoué la scène politique sénégalaise. Dans un discours empreint de réflexion, il a analysé la situation actuelle du Sénégal et critiqué la gestion du pays par le président.



Selon lui, les limites du gouvernement sont évidentes, notamment face à la situation sécuritaire qui se dégrade, avec la menace jihadiste grandissante en Afrique, et aux crises économiques qui frappent de plein fouet la population. Pour Diakhaté, le discours du président sur l’absence de marge de manœuvre laisse entendre qu’il n’y a plus de solutions viables, rendant la situation encore plus inquiétante.







Face à ce constat, Moussa Diakhaté a proposé deux solutions radicales pour le président : tendre la main à l’opposition et aux acteurs de la société civile pour un dialogue national, ou, à défaut de solution, démissionner. Il insiste sur le fait que si le pays ne voit pas de changements concrets, la voie de la démission pourrait devenir inévitable pour éviter une aggravation de la crise. Selon lui, les sénégalais ne peuvent plus attendre indéfiniment, et le gouvernement doit prendre des décisions fortes pour redresser la barre, avant qu’il ne soit trop tard. Diakhaté, qui ne se considère pas comme un opposant de salon, met en garde contre une fuite en avant qui pourrait déstabiliser davantage le pays.