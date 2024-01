Entraînement de veille de match Sénégal vs Guinée : 25 Lions présents, Lamine Camara et Niakhaté incertains, Sabaly absent…

Ce lundi après-midi, Aliou Cissé et son équipe technique ont supervisé la dernière séance d'entraînement des Lions, à moins de 24 heures du derby contre la Guinée Conakry (17h00 GMT). Seul le latéral droit sénégalais, Youssouf Sabaly, n'a pas participé à l'entraînement collectif en raison d'une blessure au genou qui le rend encore inapte physiquement.



En attendant des nouvelles concernant les cas de Lamine Camara et surtout Moussa Niakhaté, le Sénégal peut compter sur un banc bien fourni pour combler les absences en défense et au milieu de terrain, si nécessaire. Le Sénégal devra obtenir au moins un point pour s'assurer la première place du groupe C...