Entendu depuis le matin par les enquêteurs de la cybercriminalité / Akhénaton ressort libre

Ousseynou Seck, alias « Akhénaton », est ressorti libre de la division de la cybercriminalité ce lundi. Intercepté et empêché de quitter le territoire par la police des frontières ce vendredi dernier à l’aéroport de Diass, l'activiste a été auditionné toute la matinée par les enquêteurs de la cybercriminalité.



L’activiste a, en effet, subi une audition suite à des plaintes déposées à son encontre, l'accusant d'avoir tenu et diffusé des propos discourtois et diffamatoires. Pour l'instant, l'activiste a pu retourner chez lui libre.



Nous y reviendrons…