Enseignement supérieur / Non respect des textes et orientation des nouveaux bacheliers : Le SAES dépose un préavis de grève.

Le syndicat autonome des enseignants du supérieur a déposé un préavis de grève depuis le 1er Février 2020. Selon David Célestin Faye, le chargé des revendications, c'est pour s'offusquer du non-respect des textes qui régissent l'université et l'orientation des nouveaux bacheliers, rapporte le quotidien du groupe avenir communication.

Selon toujours le syndicaliste, le gouvernement a été interpellé sur beaucoup de questions, mais leur application pose encore un réel problème et installe l'université dans une parfaite illégalité.

L'autre question qui préoccupe le syndicat autonome des enseignants du supérieur, c'est l’orientation des nouveaux bacheliers.

David Célestin Faye estime que "c'est l'autorité qui décide maintenant de l'orientation des bacheliers". Une chose qu'il trouve anormale. "Le ministre des sports ne peut peut pas faire le classement de l'équipe nationale. Pourquoi alors le ministre de l'éducation doit choisir et décider de l’orientation des bacheliers ?", se demande t-il...