Enseignement supérieur : La plateforme nationale des Thèses et mémoires bientôt en ligne. ( Moussa Baldé, MESRI)

Dans le cadre de ses activités, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation a présidé l’atelier portant sur l’évaluation technique d’une plateforme nationale des thèses et mémoires du Sénégal.

Selon le professeur Moussa Baldé : « Je voudrais d’abord féliciter le directeur Bernard Dionne du CNDST et son équipe pour le travail qu’ils ont abattu durant ces 8 derniers mois. Ce projet va rendre les thèses et mémoires plus accessibles. C’est un pas très important. Il faut dire que des universités avaient déjà leurs plateformes. Ce projet va mettre en place une plateforme nationale qui va permettre de voir partout au Sénégal tout ce qui est thèse et mémoires. L’idée est d’avancer sur les questions liées à la publication de thèses ou mémoires au Sénégal… », a souligné le MESRI.

Une plateforme qui est déjà fonctionnelle depuis plusieurs jours, mais n’est pas encore accessible au grand public selon Bernard Dionne, le directeur du centre national de documentation scientifique et technique du MESRI. « L’objectif de la plateforme est de centraliser les dépôts sur une seule plateforme de sorte qu’on puisse y accéder partout où l’on se trouve à travers le monde. La plateforme est en ligne et on l’a testée il y a quelques jours. On a pu faire un certain nombre de tests. La mise en ligne va dépendre maintenant du MESRI. On attend juste l’autorisation de la tutelle », a déclaré M. Dionne.Cette rencontre s’est tenue ce 22 juin à Diamniadio...