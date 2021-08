Enrôlement de 10.000 jeunes au ministère de l'environnement : Les nouvelles recrues ont signé leur contrat de travail.

Les dix mille jeunes recrutés par le ministère de l’environnement ont signé ce matin leurs contrats de travail, une première pour la plupart. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’environnement, Abdou Karim Sall. Le ministre qui n’a pas manqué de saluer cette avancée majeure dans le cadre du renforcement de la ressource humaine dans les services de l’État, rappelle que le recrutement de ces jeunes a été fait dans la plus grande transparence.



« Le président de la République, son excellence Macky Sall nous a octroyé, en tant que ministère de l'environnement, un quota de dix mille jeunes répartis en trois catégories, soient sept mille employés pour l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte, trois mille pour le ministère de l'environnement et deux mille pour les eaux et forêts, chasse et conservation et mille jeunes pour la direction de l'environnement et des établissements classés. Tout le processus a été fait de manière transparente et c'est le lieu de féliciter le directeur de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte et tous les collaborateurs qui ont participé de bout en bout à tout le processus. À rappeler que ces contrats signés vont durer deux ans, le temps de test et au bout de ces deux ans une évaluation sera faite pour voir les plus assidus du groupe avant de procéder à la signature des contrats à durée indéterminée », a souligné le ministre de l’environnement Abdou Karim Sall.