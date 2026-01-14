Enfants victimes et en conflit avec la loi : le Sénégal renforce ses centres de prise en charge

Au siège de la Direction générale de la Protection judiciaire et sociale (DGPJS), une cérémonie de remise de matériel essentiel a été organisée, ce mercredi. L’événement a vu la remise de lits, matelas, armoires et ventilateurs destinés à équiper les centres de prise en charge des enfants victimes de violences, enfants témoins, en danger ou en conflit avec la loi.







Ce don, offert par le Bureau international pour les droits des enfants dans le cadre du projet Xalé Sama Yité, financé par l’UNICEF et Affaires mondiales Canada, s’inscrit dans une lutte continue contre les violences sexuelles et sexistes au Sénégal.





« Ce matériel arrive à point nommé, alors que nous venons de trouver un bâtiment à Saint-Louis pour le centre de premier accueil », a souligné Madame Aïssé Gassama Tall, Directrice générale de la DGPJS.







Elle a rappelé que le projet, lancé en 2020 et qui prendra fin le 31 janvier 2026, a permis la formation des agents et la création d’un mode opératoire de référence pour la prise en charge des enfants victimes. Selon elle, ce renforcement logistique est indispensable pour améliorer les conditions d’accueil et offrir un suivi adapté à des enfants confrontés à des situations de vulnérabilité économique, sociale et psychologique.





Madame Aissa Gassama Tall a également plaidé pour une reconduction et un renforcement du programme « Nos attentes sont nombreuses, mais la priorité reste l’augmentation des moyens pour mieux protéger nos enfants. Plus de 54 % de la population sénégalaise a moins de 25 ans, et aucune politique de développement ne peut réussir sans la prise en charge effective de cette jeunesse ».







La directrice générale a enfin salué le rôle de la presse dans la valorisation du travail de ses agents, souvent méconnu, et a insisté sur la nécessité d’une mobilisation continue pour protéger les enfants vulnérables.

