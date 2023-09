Enfants perdus de vue à Médina Baye : des fidèles internautes volontaires participent à la recherche de leurs proches.

Ils sont une centaine de jeunes fidèles disciples de Cheikh Ibrahima Niass de la communauté Tik Tok qui veulent aider certains parents à retrouver leurs enfants perdus de vue durant la célébration du Gamou à Médina Baye. Ces jeunes réunis autour de la plateforme « Les Tik Tokers de la Fayda » visent un seul objectif : être utiles à la Fayda à travers des actions sociales. Pour ce qui est du gamou, on les retrouve autour de la mosquée de Médina Baye pour s’enquérir de la situation des perdus de vue et à l’orientation des fidèles vers les endroits inconnus. Ils participent également à la distribution des repas dans l’enceinte de la mosquée et aux alentours.