Energie, santé, éducation, sécurité, infrastructures… Les bons points de Macky Sall

Le secteur primaire est essentiellement tiré par le sous-secteur de l’agriculture et dans une moindre mesure, par les sous-secteurs de l’élevage et de la pêche.



Au niveau de l’agriculture, la mobilisation des ressources a permis d’obtenir des résultats significatifs en 2017. Aussi, les superficies emblavées sont passées de 3 188 861 ha en 2016/2017 à 3 316 966 hectares en 2017/2018, soit une augmentation de 4,02%. En ce qui concerne le riz, les superficies emblavées ont cru de 7,76% pour atteindre 305 934 hectares en 2017/2018. Dans le domaine de la modernisation de l’Agriculture, 800 tracteurs, 37 moissonneuses, 68 batteuses et 50 unités de blanchiment du riz ont été acquis contre 400 tracteurs en 2016/2017, soit une progression de 50% pour les tracteurs et 100% pour les autres équipements alors que les productions céréalières ont connu la même évolution avec une augmentation de 391 964 tonnes, soit 18,45%. Le riz a suivi la même tendance avec une variation positive de 65 652 tonnes relativement à 2016/2017, soit une hausse de 7%.



S’agissant du sous-secteur de l’élevage, il a été enregistré en 2017 un certain nombre d’avancées qui se résument à une augmentation de la production nationale de viande et d'abats qui passe de 243 000 000 de tonnes en 2016 à 247 000 000 tonnes, soit une progression de 1,64% ; un accroissement de la production nationale de lait estimée en 2017 à 243 000 000 litres contre 232 000 000 litres en 2016, soit une hausse de 11 millions de litres et 4,74% etune évolution positive de la production nationale d'œufs de consommation entre 2016 et 2017 pour respectivement 615 millions d’unités et 720 millions d’unités.



Concernant le sous-secteur de la pêche, l’année 2017 reste marquée par la réalisation du quai de pêche de Potou ; le démarrage de la construction du marché au poisson de Tambacounda ; la réception du complexe frigorifique de Darou Mousty et la mise en service de celui de Linguère ; la subvention des moteurs de pirogues avec un montant de 2,3 milliards FCFA octroyé aux pêcheurs artisans pour l’acquisition de 2 079 moteurs. Ces chiffres portent le cumul à 3,986 milliards FCFA et 3 749 moteurs et la poursuite de la pose des plaques réflectorisées d’immatriculation en aluminium, initié en 2016. Au total 15 874 embarcations ont été immatriculées sur un parc piroguier de 22 356 unités, soit un taux de réalisation de 71%.



Mix énergétique et pétrole, le grand bon en avant



Le secteur secondaire qui englobe les sous-secteurs de l’industrie, des mines et de l’artisanat reste dominé par le sous-secteur de l’énergie.



Au cours de l’année 2017, les résultats suivants ont été enregistrés la signature de neuf (09) contrats d’exploration et les découvertes de pétrole de trois blocs offshore à Sangomar, Saint Louis et Kayar ainsi que du gisement de gaz naturel dénommé GTA (Grand Tortue Ahmeyim), situé dans la zone frontalière entre le Sénégal et la Mauritanie; l’augmentation de la production totale d’énergie qui est passée de 3 595 Gwh en 2016 à 3 920 Gwh en 2017 soit une évolution de 9%. Ces résultats ont été obtenus grâce à la promotion du mix énergétique (21% d’énergies renouvelables), la modernisation du parc de production avec la construction de nouvelles centrales (Bokhol, Malicounda, Kahone, Sinthiou Mekhé et Mérina Dakhar) et l’extension de centrales existantes par la mise en place d’unités plus performantes (Tobène, Taïba Ndiaye). Cette production est également facilitée par la sécurisation de l’approvisionnement en combustible pour la production d’électricité grâce à l’appui du Fonds de Soutien et de Sécurisation de l’Energie (FSE) ; l’accroissement du nombre de villages électrifiés entre 2016 et 2017 qui passe respectivement de 3 173 à 3 336, améliorant ainsi le taux d’électrification rurale qui varie de 31,5% en 2016 à 40% en 2017 et la vulgarisation de 1 700 bio digesteurs en 2017 contre 1 200 en 2016 pour une contribution significative à l’atteinte de l’objectif d’amélioration de l’indépendance énergétique des ménages ruraux grâce au développement de combustibles alternatifs.



En outre, l’année 2017 est caractérisée par la construction des hôtels d’industries à Touba, Matam, Gossas et Linguère et la publication de la loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016 portant code minier ainsi que son décret d’application n°2017-459 du 20 mars 2017.





Infrastructures, en route vers l'émergence





Le secteur tertiaire est principalement porté par le sous-secteur des infrastructures routières, les services de transport et, dans une moindre mesure par les sous-secteurs des transports aériens, maritimes et ferroviaires. Les principaux résultats du sous-secteur se traduisent ainsi qu’il suit : le relèvement du niveau de service, faisant passer l’état global du réseau revêtu en bon et moyen état à 80% en 2017 contre 77% en 2016 ; la poursuite des travaux du projet du Train Express Régional ; la mise en œuvre du projet de Bus Rapid Transit (BRT) ; le désenclavement des zones de production à fortes potentialités avec un pourcentage de routes en terre en bon et moyen état concernant le réseau classé qui s’est établi à 54% en 2017 contre 52% en 2016 ; la mise en œuvre du programme de modernisation des transports urbains avec la livraison et la mise en service de 113 véhicules en 2017 et le renouvellement du parc d’autobus de Dakar Dem-Dikk avec 385 autobus réceptionnés et mis en service en 2017.



Dans le sous-secteur des transports aériens, les réalisations phares portent sur : la mise en service du nouvel Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), le montage de la compagnie nationale Air Sénégal SA (recapitalisation par l’Etat), l’acquisition de deux (2) avions Airbus ATR 72-600 et la finalisation de la contractualisation pour la reconstruction de cinq (5) aéroports régionaux : Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Tambacounda, Kédougou.



Dans le domaine des transports maritimes, l’accent a été mis sur l’acquisition d’un cargo, d’une capacité de 5 000 tonnes, pour renforcer la capacité d’offre de transport maritime domestique et sous régionale, d’une drague ainsi que des équipements pour l’entretien des voies navigables.



S’agissant du commerce, les mesures de baisse et de stabilité des prix de grande consommation ont été maintenues. Il s’y ajoute la finalisation en cours du marché d’intérêt national et de gros porteurs ainsi que du centre d’exposition.



Pour le sous-secteur du tourisme, les réalisations ont porté sur la modernisation et la création d’infrastructures touristiques à Pointe Sarène ainsi que la requalification de Saly Portudal et du Cap Skiring. La suppression du visa payant et la baisse effective des redevances aéroportuaires ont permis d’accroitre l’effectif des touristes au Sénégal. L’opérationnalisation du crédit hôtelier, avec un volume de financement de plus de deux milliards (2 000 000 000) FCFA, a contribué à la mise aux normes et à la redynamisation des infrastructures hôtelières.



Dans le secteur quaternaire, les résultats notés sont à mettre à l’actif de certains sous-secteurs essentiels, dont l’éducation et la formation, l’hydraulique et l’assainissement, la santé, l’urbanisme et l’habitat, mais également la défense et la sécurité ainsi que le développement local.



Education et formation, la vérité des chiffres



Dans le domaine de l’Education et de la Formation, selon le niveau d’enseignement, les réalisations portent sur : l’augmentation du nombre d’élèves maitres formés à l’initiale qui passe de 1 834 en 2017 contre 1 000 en 2016 dans le préscolaire.

En outre, dans le cadre du BCI, 16 cases des tout-petits sont achevées, 21 en cours d'exécution et 28 en cours de réhabilitation pour le préscolaire et, dans l’élémentaire, 91 salles ont été construites contre 145 salles de classe en 2016 ; les travaux de construction de salles de classes, au titre de la mise en œuvre du Projet d’Amélioration de la Qualité et de l’Equité dans l’Education de base (PAQEEB), ont permis d’enregistrer globalement 195 écoles achevées et équipées et 5 en cours de construction dans la région de Matam ; la construction de 16 collèges, 61 salles de classe dont 6 réhabilitées, 7 Blocs scientifiques et techniques (BST) et 3 ouvrages d’alimentation en eau potable en cours de réalisation au niveau de l’enseignement moyen général ; la construction de 8 lycées départementaux et la réhabilitation de 7 lycées à Dakar dans le secondaire ; la construction en cours de la totalité des 13 inspections de l’éducation et de la formation prévues, ainsi que l’achèvement de 2 Centres régionaux de Formation du Personnel de l’Education (CRFPE) dans le cadre du PAQEEB ; l’accroissement des effectifs inscrits dans les Classes d’Alphabétisation fonctionnelle (CAF) qui passent à 41 038 en 2017 contre 15 435 en 2016 tandis que dans les daaras, le nombre d’apprenants a évolué de 6 374 (32 217 en 2017 contre 25 849 en 2016) ; le recrutement de 1 834 maîtres contractuels dont 1 822 élèves-maîtres admis à la suite de l’évaluation finale de la formation initiale (1 472 pour l’option française et 350 pour l’option arabe) et 22 autres maîtres au titre du recrutement complémentaire ; la hausse substantielle du nombre d’apprentis formés en 2017 qui passe de 7 157 en 2016 à 8 425 en 2017 ;

la poursuite de la réhabilitation des amphithéâtres et de l’auditorium de l’UCAD, l’extension et l’équipement des universités Gaston BERGER de Saint-Louis et Alioune DIOP de BAMBEY ainsi que la construction d’un incubateur à l’université Assane SECK de Ziguinchor ;

l’intensification du programme « un étudiant un ordinateur » pour améliorer l’environnement numérique du travail avec 50 025 étudiants bénéficiaires, soit plus de 30% des effectifs universitaires ; le développement du réseau des Centres de Recherche et d’Essais (CRE) avec la finalisation de la réhabilitation et de l’équipement de sept (07) nouveaux CRE qui viennent s’ajouter aux vingt-trois (23) déjà fonctionnels dans le domaine de la recherche et de l’innovation et l’amélioration de la capacité d’accueil avec la construction en cours de nouveaux pavillons dans les différents campus sociaux.



Dans le domaine de l’hydraulique, 15 847 branchements sociaux à l’eau potable ont été réalisés en zone urbaine. En milieu rural, on enregistre la réalisation de 96 châteaux d’eau et 121 forages neufs ou renouvelés. Pour l’assainissement, 2 393 latrines familiales ont été construites et 27 édicules publics en milieu rural.



Par ailleurs, d’autres programmes d’envergure nationale tels que le PUDC et le PUMA ont connu des réalisations ayant un impact sur l’amélioration du niveau de vie des populations. Ces réalisations portent sur : la construction/réhabilitation d’un linéaire de 800 km de pistes rurales au niveau des zones les plus enclavées ; la construction/réhabilitation de 395 forages et 157 châteaux d’eau ; l’électrification d’au moins 420 villages et l’installation de 5 500 moulins de transformation ou des décortiqueuses et batteuses ou autres équipements de production ou de transformation au sein des communes défavorisées.



En outre, l’accès aux services de santé a connu des avancées, marquées par le renforcement des infrastructures de santé, l’amélioration des effectifs au niveau des régions périphériques et la disponibilité des médicaments et produits essentiels. Ainsi, les réalisations portent sur l’achèvement de 04 centres de dialyse (Thiès, Diourbel, Pikine et Guédiawaye), de trois (03) Centres de Santé (Yeumbeul, Niakhar Samine), la réhabilitation de douze (12) structures sanitaires, ainsi que l’équipement et la mise en service de 60 postes de santé nouvellement créés. Sur le plan de la Logistique, le Gouvernement a finalisé l’acquisition de 162 ambulances médicalisées et trois (4) unités mobiles.



S’agissant des effectifs, la dynamique de renforcement du personnel s’est consolidée avec le recrutement de 823 agents tous corps confondus. Ces efforts ont été complétés par l’enrôlement de 1 162 professionnels de santé grâce à l’appui de la coopération japonaise, ce qui a permis la mise en place du binôme Infirmier/Sage-femme dans 1 033 postes de santé des régions périphériques.



Par ailleurs, le taux moyen de disponibilité des médicaments et produits essentiels traceurs est passé de 82% en 2016 à 89% en 2017.



Le processus de consolidation des progrès réalisés dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles s’est poursuivi avec un élargissement de la zone de pré élimination du paludisme sur 42 districts sanitaires contre 33 en 2016.



Pour ce qui est de la tuberculose, le taux de succès thérapeutique des nouveaux cas de Tuberculose à microscopie positive a légèrement baissé de 2016 à 2017 en passant de 90% à 89%.



Dans le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA, il faut souligner l’effectivité de la décentralisation de la prise en charge dans 118 postes de santé, contribuant ainsi à l’augmentation de la proportion de personnes vivant avec le VIH sous antirétroviraux qui est passée de 97,4% à 99%.



Concernant les maladies non transmissibles, il convient de noter la prise en charge du diabète dans l’ensemble des centres de santé (100%) alors qu’elle se situait à 38% en 2016. De plus, le démarrage de quatre (04) nouveaux centres de dialyse (Thiès, Diourbel, Pikine et Guédiawaye) et l’équipement en matériels de radiothérapie des centres de traitement du cancer de l’Hôpital Dallal Jamm et de l’Hôpital LE DANTEC sont effectifs.



Au niveau de la santé maternelle, le renforcement des effectifs et des compétences du personnel, la mise en œuvre des interventions à haut impact, l’adoption des accouchements à style libre (humanisé) dans certaines régions et le renforcement de la supervision intégrée des services de santé de reproduction, ont permis d’améliorer le taux d’achèvement des consultations prénatales qui a évolué de 49,4% en 2016 à 58,6% en 2017.



En matière d’Urbanisme et d’Habitat, les réalisations portent essentiellement sur la production de 3 532 unités d’habitation dont 1 494 logements et 2 038 parcelles viabilisées. Il s’y ajoute les travaux d’aménagement du cadre de vie sur onze (11) espaces publics.



Culture et Sport : des chantiers tous azimuts



Dans les sous-secteurs de la culture et du sport, l’accent a été mis sur : la réhabilitation de six (06) centres de lecture et d’animation culturelle (CLAC); la réhabilitation de sites et monuments historiques majeurs; (iii) la réalisation de plusieurs films par des cinéastes sénégalais qui ont obtenu des distinctions importantes au niveau international ; la poursuite des travaux de l’Arène nationale et du Palais des sports de Diamniadio, du stade de Sédhiou, de Ndiarème Limamoulaye ainsi que les travaux de mise aux normes des stades Léopold Sédar Senghor et Marius Ndiaye.



Quant à la protection sociale des groupes vulnérables, 50 006 cartes d’égalité des chances ont été distribuées et ont permis aux bénéficiaires d’accéder aux facilités en matière de santé, finance et réadaptation.



Pour ce qui est du Programme national de Bourses de Sécurité familiale (PNBSF), pour un budget de 35 milliards FCFA, l’objectif annuel de 300 000 ménages bénéficiaires de transferts monétaires a été atteint en 2017, contre 258 381 familles en 2016.



La politique d’inclusion sociale des populations démunies et d’autonomisation des femmes a favorisé la distribution de 3 964 lots de matériels de production et d’allègement des travaux domestiques ainsi que le financement de plus de 1 761 femmes vulnérables et 6 369 femmes entrepreneures ou porteurs de projets, pour un montant total de 3,428 milliards FCFA.



En ce qui concerne la Couverture Maladie universelle (CMU), le processus de maillage du territoire national en organisations mutualistes est parachevé avec la mise en place de 676 mutuelles dans les 552 communes du pays dont 96% fonctionnelles. Le taux de pénétration des mutuelles est passé de 33% en 2016 à 42,4% en 2017.



Sécurité, le Sénégal renforce son arsenal



Relativement au sous-secteur de la défense et de la sécurité, le Gouvernement du Sénégal s’est engagé résolument vers un renforcement des moyens de défense et de sécurité ces dernières années. Ce qui s’est traduit par : l’acquisition de matériels adéquats pour les forces chargées de la défense et de la sécurité nationale (Gendarmerie, Forces armées, Police) ; la construction et la réhabilitation de casernes de gendarmeries, de cantonnements militaires, de commissariats de police et de casernes sapeurs-pompiers ; l’augmentation du recrutement du personnel pour répondre aux besoins sécuritaires amplifiés par l’internationalisation de nouvelles formes d’insécurité liées au terrorisme ainsi que la réalisation de 189 infrastructures sécuritaires, avec présentement la construction des postes frontaliers mixtes de Dyabougou (Tambacounda), Guémédjié (Kédougou), Koundel (Matam), Kellimanegouye (Kaffrine), Kanicounda (Sédhiou), Sadel (Matam) et la réhabilitation de brigades ou de postes de gendarmerie.