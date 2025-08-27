Enampore : un garçon de 8 ans meurt noyé dans une mare

Un drame s’est produit à Enampore ce lundi 26 août. Un garçon âgé de 8 ans, venu passer les vacances dans ce village, s’est noyé dans une mare alors qu’il se baignait avec ses camarades.

L’enfant, emporté par les eaux, n’a malheureusement pas survécu. Son corps sans vie a été retrouvé plus tard par ses parents, partis à sa recherche après sa disparition.



La dépouille a été acheminée à la morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor.

Selon des sources proches de la famille, l’inhumation est prévue ce jeudi à Enampore.