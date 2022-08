En partenariat avec le Basket-Ball : Aibd débourse 75 millions et deux billets pour Monastir…

Les autorités de l'Aibd ont procédé ce jeudi à la signature d'un partenariat avec le basket Sénégalais. Une occasion pour le dg de l'Aibd de revenir sur les vrais motifs de ce partenariat..



"Lorsqu’en août 2021, nous signions ce partenariat, cela traduisait les liens forts qui nous unissaient.

Vous êtes une vitrine du Sénégal au même titre que Aibd.

Un an après sa mise en œuvre, ce partenariat a fait l’objet d’une évaluation conjointe et nous allons le renouveler et le renforcer. Cela traduit notre volonté de vous accompagner, mais aussi de continuer davantage, à une meilleure valorisation du basket national.

Ce partenariat a été bénéfique pour chacune des parties et c’est cette raison qui nous a amené aujourd’hui, à renouveler cette convention qui s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques de participer à la promotion de l’excellence dans les domaines de l’éducation et du sport.

L’excellence sportive au Sénégal ne saurait se conjuguer sans le basket qui est la discipline qui nous a valu les plus grandes performances au niveau international avec cinq titres en garçons, quatre participations au Mondial, entre autres.

Notre choix stratégique d’orienter la politique de Aibd Sa vers les champions et vers l’excellence se justifie confortablement avec les équipes nationales de basket au regard des performances mentionnées …

Il convient de rappeler que c’est au titre de ce choix que Aibd est sponsor de l’équipe nationale de football, celle du Casa Sports qui est championne du Sénégal mais aussi, d’autres talents sénégalais qu’on accompagne.



Le concept ‘'Aibd, sponsor de l’Excellence’’ a été récemment matérialisé. Nous avons accompagné le ministère de l’Éducation nationale à l’occasion de la cérémonie de distribution des prix du Concours général qui récompense chaque année les meilleurs élèves du Sénégal.



Dans les mois à venir, Aibd Sa se mettra encore en évidence aux côtés d’autres champions pour valoriser cette vitrine, ce Sénégal qui gagne et qui nous vaut aujourd’hui, une place importante dans le concert des nations.



Nous suivons l’équipe nationale de basket de très près et nous savons que vous êtes en pleine phase de qualification pour la 19ème édition du Championnat du monde prévu en Indonésie, au Japon et Philippines en 2023. Deux grands rendez-vous sont dans votre agenda ; des rendez-vous d’une haute importance (les fenêtres de qualification) au terme desquels nous espérons que notre équipe sera qualifiée.

Ces compétitions seront certes, âprement disputées mais nous gardons intacte, notre confiance en vous et notre engagement à vos côtés, eu égard à vos qualités …

En plus de ce partenariat d’un montant de 75 millions, nous allons accompagner le 12ème Gaïndé, avec deux billets pour Monastir", conclut Doudou Ka...