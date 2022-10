Emu aux larmes, Bacary Cissé dit au revoir à Salif Diallo.... « Il a tout donné pour son pays... »

« Il a tout donné pour son pays... On aurait aimé l’avoir encore à nos côtés » tel est le témoignage poignant fait par Bacary Cissé, journaliste au quotidien sportif "Record" et grand ami du disparu, Salif Diallo. Ce lundi, lors de la cérémonie de levée du corps de Salif Diallo, décédé un peu plus tôt, en début de matinée, Bacary a rappelé la dimension exceptionnelle de l’homme dont le talent et l’expertise l'avaient porté au sommet du football mondial « Il faisait partie des journalistes africains qui votent pour le ballon d’or européen et le meilleur joueur africain… »