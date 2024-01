Emprisonnement de maires: « si les droits du maire sont violés, l’AMS prendra sa défense mais… » (Oumar Ba, président AMS)

L’Association des maires du Sénégal (AMS) entend défendre tout maire qui verra ses droits être transgressés. C’est ce qu’a fait savoir le président de l’organisation, Oumar Ba qui animait, ce 02 janvier, une conférence pour restituer les acquis historiques en faveur des maires à l’issue d’une audience entre le Chef de l’Etat et l’AMS.



« Si les droits d’un maire de quelques bords où il se situe sont bafoués, nous le défendrons», a expliqué Oumar Ba qui s’exprimait sur une interpellation liée à l’arrestation de certains maires qui se trouvent actuellement dans les liens de la détention pour différents chefs d’accusation. A l’en croire, défendre le maire n’exclut pas qu’il soit au dessus de la loi quand il commet une faute condamnable.



« Tous les maires sont des justiciables et ne peuvent en aucun cas se soustraire à la justice», a-t-il indiqué en soulignant que leurs droits doivent être respectés même dans le cadre de leurs interpellations devant la loi.



Oumar Ba a profité de la tribune pour rappeler les doléances qui sont encore en attente de satisfaction notamment, le transfert de compétences liées à l’agriculture, l’élevage, l’hydraulique ou même la pêche qui savère capital pour les collectivités territoriales dans le cadre de l’acte 3 de la décentralisation.



L’AMS a décliné un certain nombre de doléances satisfaites après une rencontre avec le Chef de l’Etat Macky Sall parmi lesquelles, la revalorisation des indemnités des maires et adjoints au maire, une prise en charge retraite pour les maires, l’octroi de véhicules de fonctions et de passeports de services, une couverture sociale et sanitaire, une meilleure protection sécuritaire entre autres. Des décrets présidentiels devront dans les prochains jours accompagner la matérialisation de ces acquis.