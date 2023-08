Emprisonnement de Ousmane Sonko: « Je demande au Président Macky Sall de mettre fin à cette situation. » (Serigne Habib Sy Dabakh)

Le guide religieux et fils de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, Serigne Habib Sy a livré sa perception de la situation actuelle du pays marquée par l’emprisonnement de Ousmane Sonko et le phénomène de l’immigration clandestine. Le religieux qui recevait, ce mardi, les sages de l’ex Pastef en l’occurrence la structure dénommée ‘’Magi Pastef’’ dans le cadre des initiatives visant à trouver une solution à la situation de leur leader incarcéré depuis le 31 juillet dernier. Sous la houlette du doyen Alla Kane, les sages ont exprimé à Serigne Habib Sy Dabakh leurs inquiétudes face à la situation que traverse le pays.



« Rien de ce qui a été dit ici ne m’est étranger. Du début à la fin, j’ai tout suivi. A chaque fois que je parle, quelqu’un se lève pour dire qu’il n’a pas été mandaté par Tivaouane pour parler en son nom. Il convient de faire la part des choses. Tivaouane, j’y appartiens pour deux raisons. La première, c’est la famille et tout ce que dit la famille, je suis entièrement d’accord, je ne m’en cache pas. Mais quand il s’agit de ma vision par rapport aux choses de ce monde, je suis libre. Chacun également est libre d’avoir sa vision des choses. », a tenu d’emblée a précisé le guide religieux.



Sur la situation que traverse l’opposant Ousmane Sonko, le fils de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de souligner que personne ne peut enlever la responsabilité de ce dernier dans le Sénégal d’aujourd’hui. Relevant quelques unes de ses qualités, il l’invite, par ailleurs, à mettre terme à sa diète.



« S’il doit hériter de ce pays, personne ne pourra l’empêcher. Tout ce qui lui arrive présentement relève de la volonté divine et rien d’autre. Je lui demande solennellement en tant que musulman, en tant que frère, sympathisant, de prendre le repas de ses épouses ou toute personne en qui il a confiance. », a transmis comme message le religieux à la délégation des sages de l’Ex Pastef venue s’entretenir avec lui.



Sur la dissolution de la formation politique dirigée par Ousmane Sonko, Serigne Habib Sy fera savoir qu’il ne s’agit que d'une formalité administrative et que ce qui se trouve dans les cœurs est plus fort avant d’inviter le Chef de l’Etat, à prendre de la hauteur.



« Je demande au Président Macky Sall de mettre fin à cette situation. Il a fait le Hajj et la Oumra cette année. Quand on vient de chez le Prophète Mouhammad (Psl), on doit pouvoir changer. Ce que je dis, c’est pour l’intérêt du Sénégal. On me taxe d’être opposant, d’être une personne de nature difficile, mais (…) tant que Ousmane Sonko continue de subir, de vivre ce qu’on lui fait vivre, le pays ne sera pas en paix. », a déclaré Serigne Habib Sy Dabakh. Ce dernier n’a pas omis d’évoquer le phénomène d’immigration clandestine qui décime les jeunes ces derniers mois.



« Il ne sert à rien d’aller se suicider en mer mais les enfants n’ont plus d’espoir. C’est la vérité. Il n’y a pas de prières qui les retiennent, ni discours pour qu’ils restent au pays. C’est seulement quelque chose de concret qui peut les retenir. », a sermonné le saint homme.