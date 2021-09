Emploi des jeunes : Vers une solution de "l'insertion socioéconomique des jeunes et femmes de Mérina Ndakhar"

"Les défis et perspectives de l'insertion socioéconomique des jeunes et des femmes dans la commune de Mérina Ndakhar". C'est le thème du forum économique de la jeunesse et des femmes de Mérina Ndakhar organisé par la municipalité.

Il s'agira entre autres de voir pendant deux jours quelles seront les différentes stratégies à même de booster l'économie du terroir avec comme élément propulseur, l'employabilité des jeunes, des femmes et qu'il faudra aborder pour répondre aux véritables questions de développement de cette localité. À travers cet important forum, une base de données qui fournit toutes les informations sur les différentes cibles et potentialités que regorgent la localité sera établie pour répondre aux attentes du moment. Cinq sous-thèmes allant de l'acte 3 de la décentralisation et territorialisation des politiques publiques ; la problématique de l'insertion socioéconomique des jeunes et des femmes de Kajoor; la politique de l’État du Sénégal sur l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes; la place de l'économie verte dans la lutte contre le chômage en milieu rural; les mécanismes de financement des projets pour la formation, l'emploi et l'auto-emploi des jeunes par la Der, le Fongip, l'Anpej, le 3Fpt, Fonfp et les institutions financières. À rappeler que ceci entre en droite ligne avec la politique du Président Macky Sall qui a débloqué une enveloppe de 450 milliards pour financer les jeunes sur les trois ans à venir. Pour être au rendez-vous, le maire de Mérina Ndakhar compte sur l'implication de tous les acteurs, faire bénéficier les jeunes et femmes de son terroir des avantages de cette nouvelle politique de l’État du Sénégal.