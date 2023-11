Éliminatoires mondial 2026 : Nampalys officiellement forfait, Krepin Diatta finalement présent dans la tanière…

Comme annoncé par la presse locale et internationale, le milieu défensif du Racing club de Lens est blessé et indisponible une dizaine de jours. Le forfait de Nampalys Mendy est désormais acté ce qui n’est pas le cas de son coéquipier Krepin Diatta qui a finalement rejoint le groupe à Diamniadio (Dakar.) Le monégasque pourrait bien prendre part aux deux rencontres du Sénégal contre le Soudan Sud (18 novembre à Dakar) et le Togo (21 novembre à Lomé) pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026.



Ce lundi, dakaractu annonçait déjà la nature de la blessure du Lensois, une lésion musculaire contractée a un ischio-jambier, alors qu’il effectuait son échauffement avant le choc de Ligue 1 contre Marseille, ce dimanche. D’après son entraîneur, à Lens, Franck Haise : « Nampalys Mendy s’est entraîné normalement, et après l’entraînement, une petite gêne sur l’ischio. L'examen a montré un petit grade 1 sur la cuisse. Une dizaine de jours d'indisponibilité. La sélection est prévenue. »



Une situation différente de celle du piston droit de l’As Monaco, Krepin Diatta, sorti par son entraîneur, alors que Monaco jouait face au Havre (12e journée L1), Krepin avait reçu un coup au niveau du genou droit. Apparemment, il s’agirait d’une « simple » mesure de prévention puisque le monégasque est bel et bien présent avec l’équipe nationale en regroupement à Diamniadio. Reste à savoir s’il sera en pleine possession de ses moyens d’ici le samedi, jour de match contre le Soudan du Sud…





Mouhamadou Moustapha Gaye