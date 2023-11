Éliminatoires mondial 2026 : La Gambie perd d’entrée face au Burundi !

Les scorpions de la Gambie ont très mal lancé leur campagne de qualification à la coupe du monde 2026. Lors de son déplacement face au Burundi, ce jeudi, pour le compte de la première journée du groupe F, la Gambie a été battue (3-2.)

Un score assez surprenant vu le statut de favori des gambiens qui espéraient au moins rentrer avec le point du match nul à l’extérieur. La rencontre s’est jouée au stade Benjamin Mkapa National Stadium, au Burundi, où les joueurs du sélectionneur, Étienne Ndayiragije ont frappé un très grand coup dans le groupe F.

Les gambiens dirigés par le technicien Belge, Tom Saintfiet, vont désormais devoir se méfier des autres équipes de cette poule assez déséquilibrée sur le papier mais qui réserve des surprises.

En effet, la Côte-d’Ivoire, le Gabon, les Seychelles et le Kenya y sont logés en plus de la Gambie et du Burundi. La première place, directement qualificative au mondial 2026, sera âprement disputée…