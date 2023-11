Électrification rurale : Le programme Energizing Development (EnDev) lance l’appel d’offres pour plusieurs zones du Sénégal

• Lot 1 : départements de Ziguinchor, Oussouye, Bignona, Sédhiou, Goudomp et Bounkiling• Lot 2 : départements de Ranerou, Kanel et Matam• Lot 3 : départements de Bakel et GoudiryDans le cadre de cet appel d'offres, EnDev recherche des entreprises intéressées à participer à la mise en œuvre du RBF Pro-Accès pour la distribution et l’installation des kits solaires domestiques dans des zones rurales sélectionnés du Sénégal.La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les structures remplissant les conditions énumérées dans le Dossier d’Appel d’Offres. Les entreprises intéressées peuvent obtenir le dossier d’Appel d’Offres en envoyant une demande à l’adresse SN_Quotation@giz.de avec en objet « Dossier N° 83449392 _ Distribution et Installation des systèmes solaires dans des zones rurales du Sénégal ». La demande devra contenir le nom, et contacts et de la structure, Cinq (5) jours avant la date limite de soumission.Les offres rédigées en langue française doivent être envoyées en version PDF à l’adresse SN_Quotation@giz.de en lots séparés avec en objet « Offre N° 83449392 _ Distribution et Installation des systèmes solaires dans des zones rurales du Sénégal » et le numéro du lot auquel vous soumissionnez, au plus tard le 20 Novembre 2023 à 18 heures 00 minutes GMT