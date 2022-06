Électrification de 7 villages de Sabadola : « Le courant va développer notre localité… C’était un manque à gagner. » (Mamadou Cissokho, Maire)

La municipalité de la commune de Sabadola vient de parapher une convention de partenariat tripartite avec l’agence sénégalaise de l’électrification rurale (ASER), et Sabodala Gold Operations, pour l’électrification de 7 villages de la commune.



Longuement sollicité par les populations de cette localité, ce projet financé à hauteur de 1 414 234 622 FCFA, avec une contribution symbolique de 100 millions de FCFA par l’équipe municipale, est venu à son heure d’après le maire de la commune Mamadou Cissokho.



« Le courant va développer notre localité parce que c’etait un véritable manque à gagner. Si on regarde le département de Saraya, seul le chef-lieu de département est électrifié. Donc cette signature de partenariat avec va régler beaucoup de problèmes. Notamment dans le domaine de l’emploi, de la santé, de l’éducation et de la sécurité », dira le maire de la commune de Sabadola.