Electricité / Subventionner moins pour investir plus : Pape M. Ndour compte mobiliser tous les villages de Guinguinéo pour les sensibiliser sur la portée et l'impact de la réforme.

Le collectif ‘’Nio Laànk ‘’, a décidé on le sait de marcher demain contre la hausse de l’électricité. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle vécue en 2011 et qui avait, en partie, fait chuter le régime de Wade. Mais, selon le président du Conseil départemental de Guinguinéo, responsable politique de l’APR, M. Pape Malick Ndour, la situation actuelle, n’a rien à voir avec celle de 2011.

En effet, dira-t-il : « En 2011, tout le peuple avait marché pour jouir de son droit le plus élémentaire à disposer de l'électricité. On est très loin de cette situation... », se basant sur le fait que la SENELEC est arrivée à ZÉRO délestage.



Aujourd'hui, ajoutera-t-il, « une partie du peuple marche pour réclamer plus de subvention à l'État qui lui, propose plus d'investissement pour un accès universel. »

Ainsi, selon le responsable politique de l’APR, la question est toute simple. Faut-il marcher pour réclamer plus de subvention à l'État ? Ou faut-il marcher pour plus d'investissement pour un accès universel »



Pour lui, la réponse coule de source. « Niongolor, comme en 2011, ne doit plus marcher pour avoir l'électricité donc j'accepte de payer un peu plus pour que l'Etat puisse assumer sa responsabilité vis à vis de Niongolor en matière d'accès à l'électricité. »



Et d’ajouter : « A Guinguinéo, par exemple plus de 100 villages n'ont pas encore accès à l'électricité. » Pensez-vous que l'enjeu chez eux c'est de marcher pour que l'Etat mette de côté son programme d'accès universel pour continuer à subventionner une catégorie de consommateurs, à qui on réclame une infirme contribution supplémentaire ? se demande-t-il.



« Jamais, et d'ailleurs nous comptons désormais et dès ce week-end mobiliser tous les villageois du département de Guinguinéo pour les sensibiliser sur la portée et l'impact de la réforme sur la politique énergétique de notre pays. Sous peu nous mobiliserons tous les villages du Sénégal qui seront les principaux bénéficiaires du programme d'accès universel à l'électricité. Et les gens verront que c'est seulement une infirme partie de la population qui veut faire reculer l'Etat en organisant un concert d'individualisme pompeusement appelé "marche". »