Électricité : La Senelec annonce une baisse de 10 % des tarifs, à partir du 1er janvier 2026


La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a annoncé une baisse de 10 % des tarifs de l’électricité en faveur de plus de 2,6 millions de clients domestiques et professionnels de petite puissance, à compter du 1er janvier 2026.

L’information a été rendue publique à travers un communiqué signé par la Direction générale, en date du 31 décembre 2025. Cette mesure fait suite à la Décision n°2025-140 de la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE) portant sur l’entrée en vigueur d’une nouvelle grille tarifaire.

Selon la Senelec, cette baisse s’inscrit dans la mise en œuvre de la politique sociale du Gouvernement du Sénégal visant à soutenir le pouvoir d’achat des ménages et à renforcer la compétitivité des petites activités professionnelles.
 

Des tarifs revus à la baisse pour la première tranche

La réduction de 10 % concerne la première tranche de consommation pour les catégories suivantes :

-Usage domestique petite puissance (DPP) :

le tarif passe de 191,17 FCFA/kWh à 82,00 FCFA/kWh ;

-Usage professionnel petite puissance (PPP) :

le tarif de la première tranche est ramené de 163,80 FCFA/kWh à 147,43 FCFA/kWh.

La Senelec précise que cette mesure s’applique aussi bien aux clients post-paiement qu’aux clients prépayés (Woyofal).
 

Des tranches supérieures inchangées

Toutefois, les tarifs des tranches supérieures, de même que ceux applicables aux clients moyenne et grande puissance, demeurent inchangés. Pour rappel, la structuration des tranches de consommation est la suivante : 1ère tranche : de 0 à 150 kWh (tarif réduit); 2e tranche : de 151 à 250 kWh.

Pour les clients Woyofal, la Senelec indique que le tarif de la deuxième tranche est aligné sur celui de la troisième tranche, tandis que la TVA de 18 % ne s’applique qu’aux consommations supérieures à 250 kWh par mois.

Selon la Senelec, cette mesure d’allègement tarifaire bénéficiera à plus de 2,6 millions de clients à travers le pays. L’entreprise publique réaffirme par ailleurs son engagement à accompagner les usagers et à promouvoir une gestion plus efficace, responsable et durable de l’énergie électrique.



Mercredi 31 Décembre 2025
Dakaractu



